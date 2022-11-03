Диетолог рассказала о полезных свойствах чеснока

Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала употреблять чеснок для укрепления здоровья. Ее слова приводит "Москва 24".
По мнению врача, чеснок необходим для уничтожения патогенной микрофлоры в кишечнике. Так, регулярное употребление этого продукта может продлить жизнь на десять лет. Специалист рассказала:
Нашу жизнь прежде всего сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов, которые попадают к нам. Чем больше их размножается в нашем организме, тем сложнее ему работать, тем больше изнашиваются органы.
В чесноке содержится много хрома, который защищает от развития диабета, и молибдена, необходимого для регулирования обменных процессов.
Эксперт посоветовала употреблять чеснок в сыром виде, так как при термической обработке большинство полезных веществ нейтрализуется. По ее словам, достаточно съедать один зубчик чеснока в день.