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1 час назад

Как легко выбрать оптимальный размер порции еды

Мослентаиещё 1

Простой способ выбрать оптимальный размер порции еды напомнила в личном Telegram-канале диетолог Регина Ахуньянова.

Как легко выбрать оптимальный размер порции еды
Фото: МослентаМослента

«Метод ладони позволяет понять, достаточно ли еды на тарелке. Объем желудка у женщин — 300-600 миллилитров, у мужчин немного больше. Также можно взвесить свою порцию на обычных кулинарных весах», — посоветовала врач, напомнив о балансе белков, жиров и углеводов.

Ахуньянова отметила, что количество белка в порции должно быть сопоставимо с размером ладони, объем сложных углеводов — схож с размерами кулака, мерой молочных продуктов можно считать два больших пальца, а фруктов и овощей следует есть столько, сколько поместится в горсть.

Если соблюдать такое количество употребляемой пищи, можно снизить риски развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, избежать срывов и переедания, нормализовать стул, а также получить здоровую кожу и плоский живот по утрам.

Еда,
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