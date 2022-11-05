Плотный завтрак или плотный ужин: что на самом деле полезнее

Привычно считается, что завтрак – это главный прием пищи за день. Утром, действительно, стоит запастись энергией «впрок», чтобы чувствовать себя полным сил. «Рамблер» выяснил, что на самом деле полезнее: плотный завтрак или ужин.

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Завтрак позволяет контролировать чувство голода и регулировать аппетит в течение дня, «разгоняет» метаболизм, нормализует уровень глюкозы в крови и даже – снижает риск хронических заболеваний. В первой половине дня энергия расходуется более активно, мы более подвижны, физически и интеллектуально. Таким образом утренний и дневные приемы пищи с меньшей вероятностью приводят к избытку калорий, нежели вечерние.

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Но здесь очень важно, какие именно продукты вы предпочтете утром – завтрак обязательно должен быть полноценным с точки зрения потребления питательных веществ. Сбалансированный, завтрак восполняет запасы гликогена в мышцах и клетках печени, благодаря чему ваша работоспособность возрастает. И, что особенно актуально сегодня, с умом подобранный завтрак снижает уровень кортизола – главного гормона стресса , который при чрезмерном выбросе способствует набору веса. При этом, если в первой половине дня организм недополучил питательных веществ, он будет их пытаться найти их вечером, справиться с голодом будет нелегко. Как итог – избыточный прием пищи на ночь.В пользу завтрака говорит и то, что за счет влияния утреннего приема пищи на секрецию гастроинтестинальных гормонов, вы будете чувствовать насыщение дольше, и как следствие – сможете снизить порции в течение всего дня и оставаться форме . Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Уделите особое внимание составу вашего первого за день приема пищи – не налегайте на сладкое – на овсянку быстрого приготовления с добавками или сладкие хлопья – они спровоцируют резкий скачок инсулина в крови. После этого ваш аппетит лишь усилится, и вы уже с трудом сможете перестать думать о еде.лится, и вы уже с трудом сможете перестать думать о еде.

Вводите в утренний рацион полезные белки – творог, яйца, натуральный йогурт без сахара, обратитесь к цельнозерновым продуктам – в них много клетчатки, полезной для правильной работы ЖКТ – выбирайте пшеничную или гречневую крупу, ячмень или овес, хлеб из необработанной муки, злаки и отруби.

Последние исследования показывают, что основной прием пищи в целом полезнее переносить на первую половину дня, при этом «уложив» все приемы пищи в десятичасовой период. Так, завтракая в 8 утра, постарайтесь закончить с ужином до шести часов вечера.

Любопытная деталь: в ходе недавнего исследования участники съедали одни и те же блюда, но одни делали это ранним утром, с промежутком в три часа между приемами пищи, а вторые – начинали свой завтрак на четыре часа позже – около часа дня и время ужина у них сдвигалось на девять часов вечера. Результаты эксперимента показали, что вторая группа участников, с более поздним графиком питания, в два раза чаще, чем их более «ранние» напарники испытывали чувство голода в течение всего дня. Кроме того, участники, которые заканчивали день поздним ужином, обладали более низким уровнем лептина – гормона, отвечающего, в частности, за подавление аппетита. В совокупности эти факторы чаще всего ведут к набору веса.

Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Кроме того, если вы плотно поужинаете перед сном, вероятнее всего, вы лишите себя и полноценного сна, он может стать поверхностным и тревожным. Ведь вашему желудку придется интенсивно работать, чтобы переварить вечерние излишества – для этого понадобятся время и энергия. В таком случае вместо позднего ужина попробуйте использовать успокаивающие средства: медитация, дыхательные практики, травяные чаи (меллиса, мята), Гомеострес – натуральный препарат мягкого действия.