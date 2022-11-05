Плотный завтрак или плотный ужин: что на самом деле полезнее

Привычно считается, что завтрак – это главный прием пищи за день. Утром, действительно, стоит запастись энергией «впрок», чтобы чувствовать себя полным сил. «Рамблер» выяснил, что на самом деле полезнее: плотный завтрак или ужин.
Завтрак позволяет контролировать чувство голода и регулировать аппетит в течение дня, «разгоняет» метаболизм, нормализует уровень глюкозы в крови и даже – снижает риск хронических заболеваний. В первой половине дня энергия расходуется более активно, мы более подвижны, физически и интеллектуально. Таким образом утренний и дневные приемы пищи с меньшей вероятностью приводят к избытку калорий, нежели вечерние.
Уделите особое внимание составу вашего первого за день приема пищи – не налегайте на сладкое – на овсянку быстрого приготовления с добавками или сладкие хлопья – они спровоцируют резкий скачок инсулина в крови. После этого ваш аппетит лишь усилится, и вы уже с трудом сможете перестать думать о еде.лится, и вы уже с трудом сможете перестать думать о еде.
Вводите в утренний рацион полезные белки – творог, яйца, натуральный йогурт без сахара, обратитесь к цельнозерновым продуктам – в них много клетчатки, полезной для правильной работы ЖКТ – выбирайте пшеничную или гречневую крупу, ячмень или овес, хлеб из необработанной муки, злаки и отруби.
Последние исследования показывают, что основной прием пищи в целом полезнее переносить на первую половину дня, при этом «уложив» все приемы пищи в десятичасовой период. Так, завтракая в 8 утра, постарайтесь закончить с ужином до шести часов вечера.
Кроме того, если вы плотно поужинаете перед сном, вероятнее всего, вы лишите себя и полноценного сна, он может стать поверхностным и тревожным. Ведь вашему желудку придется интенсивно работать, чтобы переварить вечерние излишества – для этого понадобятся время и энергия. В таком случае вместо позднего ужина попробуйте использовать успокаивающие средства: медитация, дыхательные практики, травяные чаи (меллиса, мята), Гомеострес – натуральный препарат мягкого действия.
Возьмите в привычку грамотно выбирать время приема пищи, ешьте небольшими порциями, продумывайте, может быть, и простое, но разнообразное меню, не злоупотребляйте тяжелым ужином. Вы обязательно заметите, как ваше самочувствие улучшается.