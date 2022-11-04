В каком виде лучше есть капусту

Капуста — один из самых любимых овощей у россиян. Кочана хватит, чтобы и борщ сварить, и салат настругать, и на гарнир ещё останется. Да и стоит она в сравнении с другими продуктами копейки. Плюс в капусте много полезных веществ: витамин С, фолиевая кислота, калий — и это далеко не полный перечень. Но вот что принесёт овощ — пользу или вред, зависит от способа приготовления.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В зависимости от того, в каком виде вы едите капусту, будут проявляться её полезные свойства. Например, сырая капуста действует как слабительное, а варёная — как укрепляющее.

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Квашеная капуста

Помимо того, что квашеная капуста известна как антипохмельное средство, она ещё может помочь в борьбе с лишним весом — она низкокалорийна. Кроме того, употребление овоща в таком виде улучшит состояние кожи и волос и нормализует работу ЖКТ, поскольку в ней много клетчатки и пробиотиков. Последние полезны тем, что нормализуют состав и повышают биологическую активность собственной микрофлоры кишечника. А здоровый кишечник — это наше всё .

Но если у вас есть проблемы с ЖКТ — например, вздутие или метеоризм, то квашеную капусту лучше оставить на потом. Да и вообще всё полезно в меру — ешьте не больше 150 граммов в день, а детям до трёх лет вообще лучше не давать.

Кстати, если уж и употреблять квашеную капусту, то лучше до 17:00. А если ваше блюдо ещё и с сахаром, то вечером её есть точно не стоит — может появиться брожение в желудке и отёки. Оно вам надо?

Жареная капуста

Жареная капуста уже плоха тем, что она жареная. Людям с больным желудком лучше сторониться такого блюда. Врач-диетолог Галина Барташевич говорит, что если уж очень хочется, то лучше сначала принять лекарства для лучшей работы поджелудочной железы, а потом устраивать пир. Но даже в такой капусте много клетчатки, что хорошо.

Капустный сок

Да-да, и такие деликатесы можно приготовить. Сок этого овоща так же полезен, как и сама капуста. Один стакан поможет в профилактике заболеваний ЖКТ. Но людям с повышенной кислотностью или язвой он противопоказан. Несмотря на многочисленную пользу, некоторым капуста может нанести и вред.

Например, людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью, с проблемами щитовидки и кормящим матерям от неё лучше отказаться.

Также капуста не рекомендуется при таких заболевания и недугах, как язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, колит, холецистит, инфаркт миокарда, энтерит, колит, диабет, заболевания почек и мочевыводящих путей и понос. Так что для начала сверьтесь со списком противопоказаний.