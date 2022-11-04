В британском хлебе обнаружили коктейль из остатков пестицидов

Программа проверки остатков пестицидов правительства Великобритании показала, что доля хлеба с двумя или более пестицидами за последний год удвоилась. В одном из двух проанализированных хлебобулочных изделий были обнаружены пестициды, в то время за последнее десятилетие в среднем только четверть протестированного хлеба содержала два или более пестицидов. Это вызвало призывы к расследованию безопасности пищевых продуктов, сообщает портал FoodIngredientsFirst.

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Ник Моул, сотрудник по вопросам политики в организации «Сеть действий против пестицидов в Великобритании», прокомментировал порталу FoodIngredientsFirst: «Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA), безусловно, должно начать расследование того, почему это происходит и что можно сделать, чтобы избежать этого в будущем. К сожалению, они, похоже, не заинтересованы в том, чтобы ответить на серьезные вопросы, которые необходимо задать по результатам тестирования хлеба на остатки пестицидов».

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Сотрудники британской Сеть действий против пестицидов проанализировали правительственные испытания и обнаружили 137 различных пестицидов, более трети из которых не одобрены в Великобритании. По данным организации, из них 46 относятся к потенциальным канцерогенам, 27 – к эндокринными разрушителями и 11 могут быть токсичны для репродуктивной системы.

Хотя Моул точно не знает, почему фермеры увеличивают применение пестицидов, он предполагает, что это может быть связано с влиянием погоды на распространение вредителей и болезней зерновых культур. Кроме того, причины могут быть связаны с глифосатом (гербицид используют на зерновых в качестве десиканта перед сбором урожая) и с подорожанием современных агрохимических продуктов.

«Многие из новых пестицидов, возможно, подорожали, но есть много старых активных веществ агрохимии с истекшими патентами и которые используются в самых разных непатентованных пестицидных продуктах», - объяснил Моул порталу FoodIngredientsFirst.

«Основная же проблема - отсутствие внимания и указаний со стороны правительств во всем мире, чтобы помочь фермерам перейти от пестицидов к проверенным эффективным нехимическим альтернативам, - продолжает он. - В условиях кризиса стоимости жизни, вынуждающего людей тратить меньше на еду, крайне важно, чтобы потребители могли верить в то, что употребление в пищу относительно дешевых продуктов, таких как хлеб, не подвергнет их воздействию опасных смесей химических веществ».

С другой стороны, и фермерам необходимо производить урожай в достаточном количестве для прокормления людей, поэтому, например, фермерское сообщество в Европе призвало Европейскую комиссию пересмотреть целевые показатели сокращения пестицидов в сентябре этого года и не усугублять продолжающийся продовольственный кризис.

Поскольку Великобритания импортирует 46% потребляемых ею продуктов питания, согласно данным правительства Великобритании за 2020 год, большая часть продуктов, содержащих пестициды, поступает из-за рубежа.