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1 час назад

Названы самые вредные для человека соусы

Lenta.ruиещё 1

Самыми вредными для человеческого организма соусами назвали те, которые сделаны на основе майонеза. Подобные заправки считаются жирными и содержат много соли. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова.

Названы самые вредные для человека соусы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт уточнила, что майонез готовят из растительного масла, которое взбивают с желтком и добавляют соль. В итоге соус становится калорийным и способен задерживать жидкость в организме. К подобным соусам Тихомирова отнесла сырный и «тысяча островов». Специалист посоветовала выбирать малокалорийный майонез.

Что касается более полезных для организма соусов, то врач рекомендовала употреблять в пищу хрен и горчицу. «Прекрасные соусы, которые обладают терпкими, жгучими качествами. Терпкость и жгучесть им обеспечивает вещество капсаицин, которое улучшает капиллярное кровообращение, улучшает работу мозга, улучшает питание конечностей, поэтому оригинальный хрен и горчица — это очень хорошие соусы, к тому же вкусные», — объяснила Тихомирова.

Еда,
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