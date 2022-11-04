Названы самые вредные для человека соусы

Самыми вредными для человеческого организма соусами назвали те, которые сделаны на основе майонеза. Подобные заправки считаются жирными и содержат много соли. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова.

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Эксперт уточнила, что майонез готовят из растительного масла, которое взбивают с желтком и добавляют соль. В итоге соус становится калорийным и способен задерживать жидкость в организме. К подобным соусам Тихомирова отнесла сырный и «тысяча островов». Специалист посоветовала выбирать малокалорийный майонез.