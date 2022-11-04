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52 минуты назад

Безопасно ли готовить в пищевой пленке: видео

Мария Кимакович

Метод приготовления еды в пищевой пленке часто применяется для варки яиц: сырой желток заворачивают в пищевую пленку и опускают в кипящую воду на пару минут. Но является ли этот способ безопасным?

Врач Сергей Малоземов рассказал о том, оказывает ли на самом деле негативное влияние на организм еда, сваренная в пищевой пленке.

Оценить риски помог эксперимент, в ходе которого несколько образцов пленки от разных производителей были помещены в кипящую воду на час.

Мифы о еде: индейка вызывает сонливость

Подробнее о том, безопасно ли готовить в пищевой пленке, смотрите в видео.

Что будет, если неделю питаться только фастфудом? Мы задали этот вопрос эксперту-диетологу и узнали много интересных фактов.

Еда,Видео,Сергей Малоземов,
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