Безопасно ли готовить в пищевой пленке: видео

Метод приготовления еды в пищевой пленке часто применяется для варки яиц: сырой желток заворачивают в пищевую пленку и опускают в кипящую воду на пару минут. Но является ли этот способ безопасным?

Врач Сергей Малоземов рассказал о том, оказывает ли на самом деле негативное влияние на организм еда, сваренная в пищевой пленке.

Оценить риски помог эксперимент, в ходе которого несколько образцов пленки от разных производителей были помещены в кипящую воду на час.

Подробнее о том, безопасно ли готовить в пищевой пленке, смотрите в видео.