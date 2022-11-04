Секреты приготовления идеального пышного омлета

Один из самых важных секретов – массу из молока и яиц не нужно взбивать слишком сильно. Необходимо лишь насытить её пузырьками воздуха.
Специалисты Food ru отметили, что лучше взбивать массу вилкой или венчком. Также можно добавить муку, она даст пышности. Но можно обойтись и без неё.
Масло для жарки брать лучше сливочное, оно даст золотистый оттенок и особый вкус.
Сковорода перед жаркой должна быть хорошо прогрета. Маслом нужно смазать не только дно, но и борта.
Готовить омлет нужно с закрытой крышкой. Когда конфорку выключите, нельзя открывать сковороду. Омлету так нужно постоять ещё минут десять.
Также омлет можно приготовить в духовке, лучше для этого использовать стеклянную посуду.
Разнообразить блюдо стоит овощами, мясом или птицей, и даже фруктами.