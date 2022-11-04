Секреты приготовления идеального пышного омлета

Один из самых важных секретов – массу из молока и яиц не нужно взбивать слишком сильно. Необходимо лишь насытить её пузырьками воздуха.

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Специалисты Food ru отметили, что лучше взбивать массу вилкой или венчком. Также можно добавить муку, она даст пышности. Но можно обойтись и без неё.

Масло для жарки брать лучше сливочное, оно даст золотистый оттенок и особый вкус.

Сковорода перед жаркой должна быть хорошо прогрета. Маслом нужно смазать не только дно, но и борта.

Готовить омлет нужно с закрытой крышкой. Когда конфорку выключите, нельзя открывать сковороду. Омлету так нужно постоять ещё минут десять.

Также омлет можно приготовить в духовке, лучше для этого использовать стеклянную посуду.