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2 часа назад

Рецепты царской России. Баба тяжелая, которая не скоро черствеет

Passion.ru

Ингредиенты: мука, сливочное масло, молоко, дрожжи, яйца куриные, сахар, сладкий миндаль, горький миндаль, изюм, цукаты.

Рецепты царской России. Баба тяжелая, которая не скоро черствеет
Фото: Passion.ruPassion.ru

1 кг муки, 200-400 грамм молока, 70 грамм дрожжей - смешать в кастрюле, хорошенько размешать, и поставить тесто подниматься. Взбить венчиком 5 куриных яиц. Аккуратно добавить в тесто взбитые яйца, 1 кг муки, и месить, пока тесто не будет отставать от рук. Влить 150 грамм растопленного сливочного масла, 150 грамм сахара, соль, 100 грамм тертого сладкого миндаля, 40 грамм тертого горького миндаля, 200 грамм изюма, 70 грамм цукатов. Размешать, и ожидать поднятия теста. Поставить в духовку на 1-1,5 часа.

Историческая справка:

Баба- традиционная западнорусская и польская выпечка из дрожжевого теста. Имеет высокую форму, в состав которой обязательно входит изюм. Сверху бабу часто покрывают сахарной пудрой или глазурью. Не путать бабу с бабкой - русско-европейским кондитерским изделием, похожим на бабу, но приготовляемую без дрожжей.

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