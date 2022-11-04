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54 минуты назад

Стоит ли бояться радиоактивных бананов

Ferra.ru

Простое упоминание слова «радиация» часто вызывает у людей страх. Возможно, вы слышали, что бананы радиоактивны, и это вас испугало. Но что это означает на самом деле?

Стоит ли бояться радиоактивных бананов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Радиацией называют ионизирующее излучение, то есть потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество. Каждый день мы подвергаемся воздействию такого излучения из различных естественных и искусственных источников.

Бананы являются типичным примером естественного источника радиации. Они содержат большое количество калия, который радиоактивен. Но нет необходимости отказываться от бананового смузи — количество радиации тут чрезвычайно мало, и намного меньше естественного «радиационного фона», которому мы подвергаемся каждый день.

Да, радиация не всегда опасна — это зависит от её типа, силы и продолжительности её воздействия. Как правило, чем выше уровень энергии излучения, тем больше вероятность причинения вреда.

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