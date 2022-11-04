7 продуктов, которые многие ошибочно считают диетическими

Роспотребнадзор в рамках проекта "Здоровое питание" напомнил, что нужно внимательно подходить к продуктам, которые оказываются в потребительской корзине.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

1. Сладкие йогурты и творожки

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Кисломолочные продукты, в том числе йогурты и творожки, обычно позиционируются как здоровое питание. Но это относится лишь к тем товарам, в которых нет красителей и добавок. В то же время в творожках и йогуртах содержится много сахара: его содержание в иногда может доходить до 15%, что не очень полезно для организма.

2. Соки и нектары

Если витамины не добавлены в сок или нектар дополнительно, то в нем обычно содержится лишь витамин С и иногда каротиноиды. А вот для улучшения вкуса в них добавляют достаточно большое количество сахара. При этом в них нет клетчатки, поэтому лучше отдать предпочтение фруктам и овощам.

3. Обезжиренные молочные продукты

Жиры нужны организму человека так же, как белки и углеводы, и пытаться исключить их из рациона вредно. При этом кальций из обезжиренного молока или творога гораздо хуже усваивается организмом. Кроме того, в обезжиренные продукты часто добавляют что-то для улучшения вкуса, например, различные сахара.

4. Мюсли

Кроме большого количества сахара в этих сухих завтраках бывает слишком много жира в виде растительных масел, а также сахара. А вот заявленное количество орехов и сухофруктов не всегда в наличии.

5. Каши быстрого приготовления

Крупа в подобных кашах чаще всего сильно измельчена и пропарена, а это существенно снижает ее питательную ценность. Кроме того, такой завтрак содержит сахар, усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и другие добавки, улучшающие запах и вкус, но не несущие пользы.

6. Протеиновые батончики

В таких батончиках часто производитель занижает калорийность, содержание углеводов и жира, а количество белка, может оказаться не таким высоким.

7. Продукты без глютена