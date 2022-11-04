Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
43 минуты назад

Врач рассказала, кому вредны финики и изюм

runews24.ru

Несмотря на то, что финики и изюм являются чемпионами по содержанию полезных веществ, есть их стоить с осторожностью. По словам пластического хирурга, члена общества реконструктивных пластических и эстетических хирургов России, кандидата медицинских наук, специалиста по питанию Лии Гавашели, финики довольно калорийны, поэтому при попытках сбросить лишний вес от них лучше отказаться.

Врач рассказала, кому вредны финики и изюм
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также ограничить потребление фиников стоит людям с заболеваниями почек, так как в плодах содержится большое количество калия. А из-за содержания сульфитов плоды противопоказаны людям с проблемами ЖКТ, говорит врач.

Что касается изюма, он обладает к антиоксидантным свойством и содержит комплекс витаминов группы В. При этом особенно он полезен людям, страдающим сердечно-сосудистыми патологиями. Также сушеный виноград обладает легким седативным и мочегонным действием, относится к иммуностимуляторам.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители