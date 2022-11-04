Врач рассказала, кому вредны финики и изюм

Несмотря на то, что финики и изюм являются чемпионами по содержанию полезных веществ, есть их стоить с осторожностью. По словам пластического хирурга, члена общества реконструктивных пластических и эстетических хирургов России, кандидата медицинских наук, специалиста по питанию Лии Гавашели, финики довольно калорийны, поэтому при попытках сбросить лишний вес от них лучше отказаться.

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Также ограничить потребление фиников стоит людям с заболеваниями почек, так как в плодах содержится большое количество калия. А из-за содержания сульфитов плоды противопоказаны людям с проблемами ЖКТ, говорит врач.