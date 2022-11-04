Что добавить в завтрак, чтобы он поднимал настроение

В погоне за хорошим настроением осенью важно не заедать плохое. Еда не должна превращаться в единственный источник хорошего настроения, так как это может привести к набору лишнего веса. Переедание в попытке улучшить психологическое состояние – эта ситуация очень характерна как раз для осеннего и зимнего периода, – отметила Татьяна Залетова.