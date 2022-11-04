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45 минут назад

Что добавить в завтрак, чтобы он поднимал настроение

Первоисточник

Интервью опубликовало радио Спутник».

Что добавить в завтрак, чтобы он поднимал настроение
Фото: ПервоисточникПервоисточник

В холодную и сырую осеннюю погоду нужно начинать утро с сочных красок и насыщенного вкуса, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио «Спутник» она назвала продукты, которые помогают получить дополнительный заряд энергии.

Надо стараться, чтобы завтрак осенью отличался максимально яркими цветами и насыщенным вкусом. Ароматерапия и яркие визуальные образы поднимут вам настроение утром и поддержат нервную систему в рабочем состоянии. Например, в завтрак можно добавить протертые ягоды, варенье, мед или горький шоколад. Это даст дополнительный заряд энергии, и вы получите удовольствие, поскольку такая еда стимулирует выработку гормонов счастья, – объяснила Татьяна Залетова.

Диетолог напомнила, что такие продукты нужно использовать в небольшом количестве, исключительно для придания блюдам определенного цвета и запаха.

В погоне за хорошим настроением осенью важно не заедать плохое. Еда не должна превращаться в единственный источник хорошего настроения, так как это может привести к набору лишнего веса. Переедание в попытке улучшить психологическое состояние – эта ситуация очень характерна как раз для осеннего и зимнего периода, – отметила Татьяна Залетова.

Еда,
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