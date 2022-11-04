5 продуктов, которые ускоряют старение сердца

Проблемы с сердечно-сосудистой системой могут появиться даже в молодом возрасте.

Бытует мнение, что заболевания сердца возникают в основном у старшего поколения. Однако молодые люди также не застрахованы от этой проблемы. Основная причина «раннего» старения сердца — неправильное питание. Рассказываю о пяти продуктах, которые ускоряют возрастные изменения.

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От чего ещё быстрее стареет сердце, читайте в статье по ссылке.

Красное мясо

Богато насыщенными жирами, которые могут стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это происходит из-за содержания в них вещества триметиламиноксида. Его высокая концентрация в организме увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Стоит отдавать предпочтение диетическим видам мяса, в том числе курице, а также включить в рацион орехи и авокадо.

Выпечка и фастфуд

Выпечка вредит не только фигуре, но и сердцу. Хлебобулочные изделия содержат трансжиры, увеличивающие уровень холестерина. Он является причиной возникновения диабета и заболеваний сердца.

Также рекомендую ограничить употребление фастфуда, готовых и замороженных полуфабрикатов. Эти продукты содержат большое количество специй, сахара и усилителей вкуса. Такой состав крайне вреден для всей сердечно-сосудистой системы.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкогольных напитков повышает риск инсульта и других проблем с сердцем. Алкоголь провоцирует появление тромбов и является сильным клеточным ядом. Он разрушает клетки сердечной мышцы и увеличивает артериальное давление.

Чтобы сохранить здоровье сердца, не стоит злоупотреблять подобными напитками.

Кофе и сладкие напитки, содержащие кофеин

Переизбыток кофеина — одна из причин обезвоживания организма и раннего старения сердца. Если вы не можете отказаться от кофе, старайтесь выпивать больше чистой воды в течение дня.

Кроме того, стоит сократить до минимума употребление энергетиков, поскольку, помимо кофеина, они содержат большое количество сахара.

Пережаренное мясо

Мясо, пожаренное на огне, — то, от чего многим из нас трудно отказаться. При таком способе приготовления на продукте появляются тёмные подгоревшие участки, что довольно вредно для организма. При приготовлении мяса нужно использовать меньше соли, поскольку она провоцирует обезвоживание организма и появление сердечно-сосудистых заболеваний. Частое употребление жирных сортов мяса приводит к проблемам с кровоснабжением, поэтому их тоже стоит избегать.

Безответственное отношение к питанию — причина многих проблем. Чтобы сохранить здоровье сердца, обращайте внимание не только на то, что вы едите, но и как. Режим питания и распределение калорий в течение дня должны быть правильными: на завтрак и обед можно есть калорийную пищу, а на ужин выбирайте более лёгкие блюда.

О продуктах, которые особенно полезны для сердца, читайте в статье по ссылке.