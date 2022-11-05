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3 часа назад

На «Московских ярмарках» рассказали, как выбрать картошку

Daily Stormиещё 1

В холодное время года организму необходимы питательные продукты. Один из самых питательных овощей — картофель. Новое видео от «Московских ярмарок» — о том, как выбрать в магазине качественный картофель.

Как правильно выбрать картошку
Фото: UnsplashUnsplash

Кожура картофеля должна быть гладкой. На ней не должно быть вмятин и рубцов. Повреждения на шкурке овоща говорят о том, что он испорчен.

На ощупь картофель должен быть твердым. Также смотрите, чтобы на нем не было зеленых ростков и пятен. Проросшие плоды или плоды с зелеными пятнами могут привести к отравлению.

Если овощ влажный, от его покупки тоже лучше отказаться. Не забываем обращать внимание и на размер картофеля: эксперты рекомендуют выбирать плоды среднего размера. В них содержится больше питательных веществ.

Используйте советы от «Московских ярмарок», когда будете выбирать овощи! Также на ярмарках всегда можно купить вкусные свежие продукты: овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, специи, молочную продукцию и многое другое.

Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.

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