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1 час назад

Кардиолог рассказала, какая привычка чаще всего приводит к инфаркту

Клопс.Ru

Соль — одна из наиболее распространенных приправ. Она и так содержится во многих продуктах, но некоторые люди ещё самостоятельно досаливают пищу. Такая привычка может запросто привести к инфаркту. Об этом «Клопс» рассказала врач-кардиолог Марина Макарова.

Кардиолог рассказала, какая привычка чаще всего приводит к инфаркту
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Важная понять, что досаливание пищи связано с высоким риском преждевременной смерти. Оно может привести к сердечно-сосудистым осложнениям: инфаркту и инсульту», — предупреждает эксперт.

Специалист считает, что здоровое питание должно быть и до инфаркта, поскольку оно увеличивает продолжительность жизни. «В рационе должно быть не больше 2 граммов соли в сутки, но многие пациенты потребляют значительно больше. Зачастую они даже не понимают, что употребляют солёные продукты», — объяснила кардиолог.

Дело в том, что повышенное употребление этой приправы препятствует расщеплению жиров, а это постепенно приводит к развитию ожирения. Помимо этого, соль делает внутреннюю стенку сосудов более рыхлой, а значит, восприимчивой к накоплению холестерина, формированию атеросклеротических бляшек. Так возможность заработать инфаркт только увеличивается.

«Колбасы, копчёности, любое обработанное мясо: всё это в разы увеличивают риск сердечно-сосудистых осложнений. В такой еде много и соли, и всевозможных нитритов, и ингредиентов, которые также повышают риск колоректального рака. Ещё рекомендуется снизить употребление соевого соуса, любого фастфуда, приправ, бульонные кубики, консервы. Даже хлеб с печеньем содержат большое количество соли. Если всё это посчитать, то в течение дня выходит точно больше одной положенной чайной ложки соли. Этого нужно избегать и недосаливать пищу», — заключила Марина Макарова.

Врач рекомендует заменять «белую смерть» другими несолёными приправами. Например, вы можете использовать лавровый лист, чеснок, имбирь, кориандр.

Кофе можно пить как гипотоникам, так и гипертоникам, но в умеренных количествах и не забывать про вред сахара. Терапевт рассказала, сколько рекомендуется пить чашек этого напитка.

Еда,Марина Макарова,
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