Рецепты царской России. Варенье из огурцов

Подготовка огурцов: - Отобрать самые маленькие крепкие огурчики (корнишоны), положить в сильно подсоленную холодную воду. - Добавить к огурцам капустный лист. - Поставить в теплое место на несколько дней, пока огурцы не начнут желтеть. - Переложить огурцы в таз или бочонок, слоями, перекладывая их капустными листьями. - Вскипятить соленую воду из-под огурцов и залить ее огурцы в бочонке. - Когда вода слегка остынет, слить ее в кастрюлю, вскипятить, опять залить огурцы. - Повторять заливку до тех пор, пока огурцы их желтых снова не станут зелеными. - Вытащить огурцы из бочонка, опустить в холодную чистую воду на три дня. - Вынуть огурцы, обтереть, залить сиропом.