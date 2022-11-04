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53 минуты назад

Эти фрукты помогут потерять 10 см в талии

Ferra.ru

Фрукты менее калорийны, чем различные печенья и шоколадки, а значит их вполне можно включить в рацион, если вы худеете. О том, какие фрукты наиболее безопасные для фигуры — в материале Eat this, not that!

Эти фрукты помогут потерять 10 см в талии
Фото: PxherePxhere

Диетолог, опрошенный журналистами, отметил, что нет ни одного продукта, который гарантирует, что человек избавится от жира на животе. Но определённые фрукты могут помочь в достижении этой цели.

1. Арбуз.

Он в основном состоит из воды и богат питательными веществами.

2. Яблоко.

Они являются источником клетчатки, которая может помочь вам потреблять меньше калорий с течением времени.

3. Ежевика.

В ней меньше сахара, чем в некоторых других ягодах.

4. Авокадо.

Фруктом его, конечно, называют условно. Но авокадо содержит полезные жиры и клетчатку. Он может помочь людям почувствовать себя сытыми и потенциально избавиться от жира на животе.

5. Апельсин.

В нём содержится много полезных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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