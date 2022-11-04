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2 часа назад

Шоколад, слива, орехи: как приготовить идеальное варенье

Катя Кобышева

Если вам попалась лучшая слива на свете — в меру сладкая, в меру кислая — берите побольше и попробуйте приготовить из нее самое вкусное на свете варьенье.

Шоколад, слива, орехи: как приготовить идеальное варенье
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" предлагает необычный рецепт сливового варенья с какао и грецкими орехами.

Ингредиенты

  • Сливы - 2 килограмма (без косточек)
  • Сахар - 1,3 килограмма
  • Корица - 2 палочки
  • Какао - 70 граммов
  • Орехи грецкие - 150 граммов

Приготовление

  1. Сливы тщательно промыть, просушить, затем удалить из них косточки.
  2. Уложить в объемную посуду, засыпать сахаром и оставить на ночь.
  3. Утром поставить на огонь, после закипания варить 15 минут.
  4. Затем добавить корицу и порошок какао, хорошо перемешать, чтобы какао равномерно распределилось, варить еще 10 минут.
  5. Добавить грецкие орехи и варить еще 5 минут.
  6. Снять с огня, разлить по баночкам и закрыть крышками.

Если хотите получить очень густое варенье, которое не будет растекаться, когда его намазываешь на булочку, варите дольше, можно даже в несколько приемов. Такое варенье можно также использовать в качестве начинки для пирогов.

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Баночки, которые вы приготовили для варенья нужно вымыть и простерилизовать, например, в духовке или микроволновой печи, а крышки прокипятить в кастрюльке. Это поможет дольше сохранить варенье вне холодильника.

Кстати, варенье может стать отличным подарком, правда для этого заранее стоит выбрать эстетичные баночки с однотонными крышками, цветные из под магазинных джемов не подойдут.

Еда,
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