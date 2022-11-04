Шоколад, слива, орехи: как приготовить идеальное варенье

Если вам попалась лучшая слива на свете — в меру сладкая, в меру кислая — берите побольше и попробуйте приготовить из нее самое вкусное на свете варьенье.
"Рамблер" предлагает необычный рецепт сливового варенья с какао и грецкими орехами.
Если хотите получить очень густое варенье, которое не будет растекаться, когда его намазываешь на булочку, варите дольше, можно даже в несколько приемов. Такое варенье можно также использовать в качестве начинки для пирогов.
Баночки, которые вы приготовили для варенья нужно вымыть и простерилизовать, например, в духовке или микроволновой печи, а крышки прокипятить в кастрюльке. Это поможет дольше сохранить варенье вне холодильника.
Кстати, варенье может стать отличным подарком, правда для этого заранее стоит выбрать эстетичные баночки с однотонными крышками, цветные из под магазинных джемов не подойдут.