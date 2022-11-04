Шоколад, слива, орехи: как приготовить идеальное варенье

Если вам попалась лучшая слива на свете — в меру сладкая, в меру кислая — берите побольше и попробуйте приготовить из нее самое вкусное на свете варьенье.

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"Рамблер" предлагает необычный рецепт сливового варенья с какао и грецкими орехами.

Ингредиенты

Сливы - 2 килограмма (без косточек)

Сахар - 1,3 килограмма

Корица - 2 палочки

Какао - 70 граммов

Орехи грецкие - 150 граммов

Приготовление

Сливы тщательно промыть, просушить, затем удалить из них косточки. Уложить в объемную посуду, засыпать сахаром и оставить на ночь. Утром поставить на огонь, после закипания варить 15 минут. Затем добавить корицу и порошок какао, хорошо перемешать, чтобы какао равномерно распределилось, варить еще 10 минут. Добавить грецкие орехи и варить еще 5 минут. Снять с огня, разлить по баночкам и закрыть крышками.

Если хотите получить очень густое варенье, которое не будет растекаться, когда его намазываешь на булочку, варите дольше, можно даже в несколько приемов. Такое варенье можно также использовать в качестве начинки для пирогов.

Баночки, которые вы приготовили для варенья нужно вымыть и простерилизовать, например, в духовке или микроволновой печи, а крышки прокипятить в кастрюльке. Это поможет дольше сохранить варенье вне холодильника.