Хочется всего и сразу. Россиянам дали 8 советов, как не лопнуть после застолья

Кому не знакомы старые добрые российские застолья? Наверняка ваши бабушки или мамы тоже тратили на готовку по несколько часов, а то и пару дней (а то холодец сам себя не охладит), а потом уставляли стол так, чтобы на нём не осталось и пустого сантиметра. А может, и вы сами переняли эту славную традицию. Только вот наши фигуры оказываются не слишком благодарны такому подарочку. Диетолог Альбина Комиссарова раскрыла секреты, как не облопаться до полусмерти.

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Как показали последние исследования (участие в которых было наверняка весьма приятным), люди, которые едят в весёлой компании, поглощают почти в полтора раза больше вкусностей, чем принимающие пищу в одиночку. Некоторые объясняют это стадным чувством, берущим начало в древности, когда наши предки-охотники делились едой с соплеменниками.

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Но поскольку в XXI веке никакой нужды в охоте и накапливании жирочка после неё нет, диетолог дала восемь прекрасных советов, как не превратиться в тыкву после полуночи (или во сколько там кончаются классические пиршества).

Самое важное в любом застолье — это правильный настрой. Подумайте, зачем вы сели за этот стол? Пообщаться с близкими или облопаться до изнеможения? И то и то нормально, но лучше понять свою цель сразу и не мучиться потом угрызениями совести и, возможно, несварением.

Когда от изобилия разбегаются глаза, выбирайте то, что едите дома. Используем метод тарелки и выбираем из того, что имеется на столе, нужные продукты.

Если вы пришли в гости, стоит принести что-то вкусненькое и полезненькое с собой. И хозяевам подмога, и вашему желудку радость.

Как бы вы ни хотели оставить место в животе за весь день, чтобы вместить в себя побольше на празднике, этого делать не стоит. Не ходите в гости голодными! Иначе рискуете наброситься на еду аки котик на сметанку и наесть гораздо больше, чем обычно себе позволяете.

Принимайте осознанные решения. Прежде чем положить себе вот этих славных котлеток или попросить передать ешё воооон ту миску с оливье, подумайте: вы действительно хотите это съесть? Или просто стремитесь занять паузу в разговоре?

Если стол просто манит десятками разных вкусных блюд и вы жаждете попробовать всё, воспользуйтесь старым добрым правилом птички: наберите себе тарелку всего, но понемножечку. И любопытство угомоните, и вширь не разрастётесь.

Не держите вилку и ложку в руках постоянно. Это может показаться сложным, почти невыполнимым, но периодически стоит откладывать приборы в сторону и отвлекаться, например, на водичку или увлекательный разговор. Вы справитесь, мы в вас верим!

И, наконец, совет, который подойдёт не каждому, но с некоторыми людьми работает на ура. Просто выберите человека, который ест меньше всех, и ориентируйтесь на него.

Счастливых вам голодных игр скорых праздников, и пусть удача всегда будет с вами!