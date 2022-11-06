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1 час назад

Острая пища оказалась полезной для здоровья

Секрет Фирмыиещё 1

Многие думают, что острая пища плохо влияет на пищеварение. Оказалось, острые специи оказывают дезинфицирующий эффект, улучшают пищеварение и метаболизм. Более того, горчица, перец, имбирь и хрен выводят из организма антиоксиданты. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. При этом доктор призвала вводить острые блюда в рацион постепенно, ведь во всём надо знать меру.

Острая пища оказалась полезной для здоровья
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Нужно, чтобы желудок адаптировался к подобной еде. <...> Если начать есть резко, обострятся приступы гастрита и панкреатита. Стоит начинать с небольших доз, постепенно увеличивая количество», — объяснила Соломатина.

По словам врача, острая пища попадает на слизистую, буквально её прожигая, поэтому нужно есть её в небольших количествах, иначе может появиться язва, ощущения жжения и дискомфорта.

Если хотите прожить долго, то стоит регулярно добавлять в блюда обычной чеснок. Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала его секретным ингредиентом долголетия. Чеснок — прекрасное средство в борьбе с патогенной микрофлорой в кишечнике. А наше здоровье напрямую зависит от того, как работает наш кишечник, отметила она.

Ранее в Роспотребнадзоре подготовили подборку специй, которые и прибавляют здоровья, и делают вкус еды интереснее и ярче. Специалисты рекомендуют добавлять их в пищу регулярно, однако соблюдая меру.

Еда,Елена Соломатина,Роспотребнадзор,
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