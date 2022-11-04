Вместо пюре. Диетолог назвала самые полезные гарниры

В чём смысл гарнира? Сбалансировать основное блюдо по калориям, дополнить по вкусу и улучшить всасывание питательных компонентов. Так что выбор гарнира — дело не такое простое, как может показаться. Вместо традиционного пюре можно положить и другую еду, которая будет полезной и не менее питательной. О правильном выборе продуктов рассказала врач-диетолог Гульшат Сираева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Хозяйки в России любят класть в качестве гарнира картофельное пюре. Вкусно и просто. Вот только полезным это блюдо не назовёшь, отметила Сираева. Дело в том, что в сочетании с мясом и рыбой такая еда будет чересчур высококалорийной.

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Гораздо полезней считаются запечённые овощи. К примеру, можно положить к мясу кабачки и баклажаны, разные сорта капусты, помидоры и болгарские перцы. В запечённом виде овощи будут менее жирными, чем жаренные на масле.

Также к мясным блюдам и птице подойдут фасоль, горох или нут, указала диетолог. Эти бобовые ошибочно считают «тяжёлым» гарниром. На самом деле они дополнят рацион растительным белком, витаминами и минералами. Сираева посоветовала заранее замачивать бобовые на ночь, чтобы после них не надувался живот.

Освежить основное блюдо помогут сладкие овощи. Речь о запечённых или обжаренных на сухой сковороде помидорах, баклажанах, кабачках, патиссонах и кусочках тыквы.

Далее в списке полезных гарниров рис — спаситель бедняков в странах Азии. Диетолог посоветовала отдавать предпочтение бурому рису, красному и чёрному, нежели традиционному белому. В таких сортах остаётся больше питательных компонентов, витаминов группы В и минеральных веществ.

На самом деле к мясу подойдут и макароны, если это паста или спагетти из твёрдых сортов пшеницы. Только не надо туда добавлять сливочное масло, жирные сливочные заправки и соусы. Иначе можно переборщить с калориями.

А для рыбных блюд как нельзя кстати будет тушёная капуста. В ней мало калорий, зато много-много питательных компонентов, минералов и витаминов. Также этот продукт помогает усвоению животного белка.