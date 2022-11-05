Салат, котлеты и другие блюда с капустой: вкусно и полезно!

Капуста — это универсальный овощ, из него можно приготовить множество полезных блюд. В нашей подборке рецептов вы найдете варианты на любой вкус: от салата до тушенной капусты с охотничьими колбасками.
Ингредиенты
Для салата:
Капуста краснокочанная — 100 г Морковь — 100 г Редька черная — 100 г
Для заправки:
Оливковое масло — 10 г Лимонный сок — 10 г Специи — по вкусу
Процесс приготовления:
Натереть все овощи на крупной терке. Соединить все ингредиенты для заправки. Добавить заправку в салат.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная — 250 г Филе куриное — 650 г Лук репчатый — 1 шт Перец черный молотый, чеснок, зелень, специи, соль — по вкусу
Процесс приготовления:
Мясо и капусту прокрутить на мясорубке вместе с головкой лука. Фарш готов! Посолить, поперчить на свой вкус и можно жарить. Жарятся котлеты очень быстро, уже через минутку полупрозрачность фарша исчезает, а как только котлеты побелели, можно смело переворачивать. Под крышкой довести до готовности.
Ингредиенты:
Капуста белокoчанная (молодая) — 500 г Яйцо — 3 шт Сметана — 5 ст. л. Майонез — 3 ст. л. Мука — 6 ст. л. Соль — 1 ч. л. Разрыхлитель теста — 2 ч. л. Укроп — 1/2 пучка
Процесс приготовления:
Капусту нашинковать, подсолить и слегка обмять. Добавить мелко нарезанную зелень. Яйца взбить в однородную массу. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Форму смазать сливочным маслом и выложить в нее капусту. Залить тестом. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 30 минут до образования золотистой корочки.
Ингредиенты:
Капуста — 1 шт Охотничьи колбаски — 500 г Лук — 1 шт Морковь — 1 шт Протертые томаты — 3 ст. л. Лавровый лист — 2 шт Соль, перец — по вкусу Вода — 100 мл
Процесс приготовления:
Колбаски нарезаем кружочками, лук полукольцами, а морковь натираем на крупной терке. Лук и морковь обжариваем практически до готовности и добавляем колбаски, обжариваем все вместе, примерно, 5 минут. К овощам и колбаскам добавляем воду и протертые томаты. Если нет протертых, то добавляем 2 столовых ложки томатной пасты без горки и 1 помидор, очищенный от кожицы и мелко нарезанный. Добавляем лавровый лист, соль, перец. Тушим, около, 10 минут. Овощи с колбасками перекладываем в кастрюлю с толстым дном. Сверху выкладываем нарезанную капусту. По мере приготовления периодически помешиваем ее. Тушим под крышкой до готовности капусты.