Салат, котлеты и другие блюда с капустой: вкусно и полезно!

Капуста — это универсальный овощ, из него можно приготовить множество полезных блюд. В нашей подборке рецептов вы найдете варианты на любой вкус: от салата до тушенной капусты с охотничьими колбасками.

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Салат с капустой и редькой

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Ингредиенты

Для салата:

Капуста краснокочанная — 100 г Морковь — 100 г Редька черная — 100 г

Для заправки:

Оливковое масло — 10 г Лимонный сок — 10 г Специи — по вкусу

Процесс приготовления:

Натереть все овощи на крупной терке. Соединить все ингредиенты для заправки. Добавить заправку в салат.

Капустно-куриные котлеты

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 250 г Филе куриное — 650 г Лук репчатый — 1 шт Перец черный молотый, чеснок, зелень, специи, соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Мясо и капусту прокрутить на мясорубке вместе с головкой лука. Фарш готов! Посолить, поперчить на свой вкус и можно жарить. Жарятся котлеты очень быстро, уже через минутку полупрозрачность фарша исчезает, а как только котлеты побелели, можно смело переворачивать. Под крышкой довести до готовности.

Капустный пирог

Ингредиенты:

Капуста белокoчанная (молодая) — 500 г Яйцо — 3 шт Сметана — 5 ст. л. Майонез — 3 ст. л. Мука — 6 ст. л. Соль — 1 ч. л. Разрыхлитель теста — 2 ч. л. Укроп — 1/2 пучка

Процесс приготовления:

Капусту нашинковать, подсолить и слегка обмять. Добавить мелко нарезанную зелень. Яйца взбить в однородную массу. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Форму смазать сливочным маслом и выложить в нее капусту. Залить тестом. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 30 минут до образования золотистой корочки.

Тушеная капуста с охотничьими колбасками

Ингредиенты:

Капуста — 1 шт Охотничьи колбаски — 500 г Лук — 1 шт Морковь — 1 шт Протертые томаты — 3 ст. л. Лавровый лист — 2 шт Соль, перец — по вкусу Вода — 100 мл

Процесс приготовления: