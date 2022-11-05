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56 минут назад

Рецепты царской России. Жареные в муке рыжики

Passion.ru

Ингредиенты: рыжики, соль, мука, лук репчатый, сливочное масло, укроп.

Рецепты царской России. Жареные в муке рыжики
Фото: Thedb.ruThedb.ru

Вымыть в холодной воде 400 грамм рыжиков. Положить в холодную воду, вскипятить. Посолить и размешать. В сковороде растопить 100 грамм сливочного масла и положить одну нашинкованную луковицу. Каждый гриб обвалять в муке, и выкладывать на раскаленную сковороду к луку. Жарить грибы 5-6 минут, обжаривая их с двух сторон, как котлеты. Подаются грибы сразу же после обжарки. Посыпаются нарезанным укропом.

Историческая справка:

В XIX веке рыжики посылали из России во Францию в бутылках. В то время их ценили больше шампанского, считая настоящим деликатесом. Наибольшей популярностью пользовались грибы, которые имели размер шляпки не более 2,5 см. Это было связано с тем, что другие просто не помещались в горлышко бутылки.

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