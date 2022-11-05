Как приготовить ленивый плов в духовке

Плов – излюбленное блюдо множества людей. Однако из-за нехватки времени готовить удается его крайне редко. К счастью, существует рецепт ленивого плова. Вам понадобятся лишь ингредиенты, духовка и 20 минут. Подробнее – в материале "Рамблера".
1. Мелко нашинкуйте лук, а морковь натрите на терке. Припустите овощи в небольшом количестве масла. Затем выложите их на дно формы для запекания.
2. В сковороде, где готовились овощи, обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте соль по вкусу.
3. В форму для запекания поверх овощей насыпьте рис. Равномерно распределите его, посолите и добавьте зиру.
4. Сверху выложите курицу. Залейте форму кипятком и отправьте ее в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.