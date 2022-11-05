Как приготовить ленивый плов в духовке

Плов – излюбленное блюдо множества людей. Однако из-за нехватки времени готовить удается его крайне редко. К счастью, существует рецепт ленивого плова. Вам понадобятся лишь ингредиенты, духовка и 20 минут. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Ингредиенты: Репчатый лук – 1 штука

Морковь – 1 штука

Растительное масло – по вкусу

Куриные голени – 1 кг

Соль – по вкусу

Рис – 1 стакан

Зира – 1/3 ч. ложки

Вода – 2 стакана

Приготовление

1. Мелко нашинкуйте лук, а морковь натрите на терке. Припустите овощи в небольшом количестве масла. Затем выложите их на дно формы для запекания.

2. В сковороде, где готовились овощи, обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте соль по вкусу.

3. В форму для запекания поверх овощей насыпьте рис. Равномерно распределите его, посолите и добавьте зиру.