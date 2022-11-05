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1 час назад

Как приготовить ленивый плов в духовке

Мира Маркина

Плов – излюбленное блюдо множества людей. Однако из-за нехватки времени готовить удается его крайне редко. К счастью, существует рецепт ленивого плова. Вам понадобятся лишь ингредиенты, духовка и 20 минут. Подробнее – в материале "Рамблера".

Как приготовить ленивый плов в духовке
Фото: UnsplashUnsplash

Ингредиенты:

  • Репчатый лук – 1 штука
  • Морковь – 1 штука
  • Растительное масло – по вкусу
  • Куриные голени – 1 кг
  • Соль – по вкусу
  • Рис – 1 стакан
  • Зира – 1/3 ч. ложки
  • Вода – 2 стакана

Рецепт плова в казане с курицей: видео

Приготовление

1. Мелко нашинкуйте лук, а морковь натрите на терке. Припустите овощи в небольшом количестве масла. Затем выложите их на дно формы для запекания.

2. В сковороде, где готовились овощи, обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте соль по вкусу.

3. В форму для запекания поверх овощей насыпьте рис. Равномерно распределите его, посолите и добавьте зиру.

4. Сверху выложите курицу. Залейте форму кипятком и отправьте ее в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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