Диетолог перечислила полезные свойства хурмы

Пациентам, которые страдают от болезней сердца и почек, рекомендуется включать хурму в рацион. О ее полезных свойствах рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

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Хурма богата клетчаткой и другими микроэлементами, которые благотворно влияют на организм. Кроме того, щелочные валентности в составе делают ее полезной для сердечно-сосудистой системы, передает «Вечерняя Москва».

«Фрукт обладает мочегонным эффектом, поэтому отмечается его положительное действие при подобных заболеваниях», — объяснила эксперт.