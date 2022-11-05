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2 часа назад

Диетолог Дианова перечислила полезные свойства хурмы

Слово и Дело

Пациентам, которые страдают от болезней сердца и почек, рекомендуется включать хурму в рацион. О ее полезных свойствах рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

Диетолог перечислила полезные свойства хурмы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Хурма богата клетчаткой и другими микроэлементами, которые благотворно влияют на организм. Кроме того, щелочные валентности в составе делают ее полезной для сердечно-сосудистой системы, передает «Вечерняя Москва».

«Фрукт обладает мочегонным эффектом, поэтому отмечается его положительное действие при подобных заболеваниях», — объяснила эксперт.

Плоды хурмы помогают в укреплении иммунной системы. В них содержатся витамин С и каротин, которые также полезны для улучшения зрения.

Еда,Нурия Дианова,
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