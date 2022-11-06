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9 минут назад

Блогер рассказал, как приготовить вкусную домашнюю тушенку

Крестьянская жизнь

Тушенка, сделанная дома, намного вкуснее магазинной. А сделать ее несложно.

Как приготовить вкусную домашнюю тушенку
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился с подписчиками своего телеграм-канала рецептом этого блюда.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

  • 5 зубчик чеснока;
  • 400 г свинины;
  • 400 г говядины;
  • соль, 1/2 ст. л. перца и 3-4 лавровых листика;
  • 100 г сливочного масла.

Чеснок нужно мелко покрошить, а мясо – порезать на достаточно крупные кусочки.

Смешать говядину, свинину, чеснок, соль и специи, тщательно перемешать и плотно уложить в небольшие закручивающиеся банки, добавив в каждую небольшой кусочек сливочного масла.

Банки разместить в большой кастрюле, залить их водой и оставить вариться на 3–3,5 часа на медленном огне. Чтобы они не всплывали, можно придавить тарелкой.

Спустя указанное время выключить огонь, но банки не доставать, а оставить в кастрюле до остывания.

Приятного аппетита!

Еда,
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