Как приготовить вкусную домашнюю тушенку

Тушенка, сделанная дома, намного вкуснее магазинной. А сделать ее несложно.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился с подписчиками своего телеграм-канала рецептом этого блюда.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

5 зубчик чеснока;

400 г свинины;

400 г говядины;

соль, 1/2 ст. л. перца и 3-4 лавровых листика;

100 г сливочного масла.

Чеснок нужно мелко покрошить, а мясо – порезать на достаточно крупные кусочки.

Смешать говядину, свинину, чеснок, соль и специи, тщательно перемешать и плотно уложить в небольшие закручивающиеся банки, добавив в каждую небольшой кусочек сливочного масла.

Банки разместить в большой кастрюле, залить их водой и оставить вариться на 3–3,5 часа на медленном огне. Чтобы они не всплывали, можно придавить тарелкой.

Спустя указанное время выключить огонь, но банки не доставать, а оставить в кастрюле до остывания.