Как приготовить вкусную домашнюю тушенку

Тушенка, сделанная дома, намного вкуснее магазинной. А сделать ее несложно.
Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился с подписчиками своего телеграм-канала рецептом этого блюда.
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:
Чеснок нужно мелко покрошить, а мясо – порезать на достаточно крупные кусочки.
Смешать говядину, свинину, чеснок, соль и специи, тщательно перемешать и плотно уложить в небольшие закручивающиеся банки, добавив в каждую небольшой кусочек сливочного масла.
Банки разместить в большой кастрюле, залить их водой и оставить вариться на 3–3,5 часа на медленном огне. Чтобы они не всплывали, можно придавить тарелкой.
Спустя указанное время выключить огонь, но банки не доставать, а оставить в кастрюле до остывания.
Приятного аппетита!