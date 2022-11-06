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2 часа назад

Диетолог Манакер назвала пять продуктов для похудения

runews24.ruиещё 1

Диетолог Лора Манакер перечислила продукты, которые могут повысить физическую активность. Также такая еда поможет похудеть.

Диетолог назвала пять продуктов для похудения
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам специалиста, арбуз богат питательными веществами и витаминами, особенно витамином С. Также в арбузе много воды, что улучшает гидратацию организма и приводит к потере лишнего веса.

Яблоко содержит клетчатку, она создаёт ощущение сытости. Яблоки специалист советуют употреблять с ореховым маслом.

Ежевика содержит в себе не так много сахара, в ней имеются антиоксиданты и клетчатка.

Авокадо также содержит клетчатку и полезные жиры.

В апельсинах содержится витамин С, необходимая для женщин фолиевая кислота, тиамин и другие растительные соединения. Эти фрукты также поддерживают гидратацию в организме.

Еда,
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