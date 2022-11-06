Диетолог назвала пять продуктов для похудения

Диетолог Лора Манакер перечислила продукты, которые могут повысить физическую активность. Также такая еда поможет похудеть.

По словам специалиста, арбуз богат питательными веществами и витаминами, особенно витамином С. Также в арбузе много воды, что улучшает гидратацию организма и приводит к потере лишнего веса.

Яблоко содержит клетчатку, она создаёт ощущение сытости. Яблоки специалист советуют употреблять с ореховым маслом.

Ежевика содержит в себе не так много сахара, в ней имеются антиоксиданты и клетчатка.

Авокадо также содержит клетчатку и полезные жиры.