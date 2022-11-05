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34 минуты назад

Диетолог назвала два самых полезных гарнира

Мослента

Два самых полезных гарнира назвала порталу «Доктор Питер» диетолог Гульшат Сираева. Это овощи и определенные сорта риса.

Диетолог назвала два самых полезных гарнира
Фото: UnsplashUnsplash

«Вкус овощей, если их приготовить на гриле или запечь в духовом шкафу, будет наиболее ярким и насыщенным. Кроме того, они будут гораздо полезнее, чем отварные, и менее жирные, чем жареные на масле. Особенно полезны гарниры из плодов, которые запекают целиком, со шкуркой, и только перед подачей на стол их разделывают и добавляют полезные заправки», — рассказала врач.

К мясу и рыбе лучше выбирать коричневый или бурый рис. Макароны стоит подавать без сливок и сыра, продукт из твердых сортов пшеницы следует употреблять не более одного-двух раз в неделю. По словам Сираевой, лучше отказаться от гарниров на основе продуктов с высоким содержанием крахмала: они могут привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови и проблемам с ЖКТ.

Ранее диетолог Александра Ноев назвала полезные гарниры к шашлыку. В список вошли сырые и печеные овощи.

Еда,
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