Диетолог назвала два самых полезных гарнира

«Вкус овощей, если их приготовить на гриле или запечь в духовом шкафу, будет наиболее ярким и насыщенным. Кроме того, они будут гораздо полезнее, чем отварные, и менее жирные, чем жареные на масле. Особенно полезны гарниры из плодов, которые запекают целиком, со шкуркой, и только перед подачей на стол их разделывают и добавляют полезные заправки», — рассказала врач.