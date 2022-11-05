С детства нам твердят, что овощи — это самые полезные продукты. Но какие из них всё же самые-самые полезные? Кажется, ответ получен. По крайней мере, так считает кандидат медицинских наук и исполнительный директор национального исследовательского центра «Здоровое питание» Светлана Павличенко. По её версии, «чемпионы» по полезности для человеческого организма — салат, брокколи и лук.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Наконец-то стало известно, какие овощи — самые полезные

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Первое место в рейтинге полезности занимают представители зелёных листовых овощей: это салат, шпинат, кейл и руккола. Они страшно богаты витаминами А, С, и Е, которые овечают за восстановительные процессы в организме. Кроме того, в них много и необходимых микроэлементов: железо, кальций и магний.

При этом любая зелень — источник растительных нитратов, которые расширяют кровеносные сосуды, помогая регулировать давление, снижая нагрузку на сердце.

«Также листовые овощи имеют низкую калорийность и содержат массу клетчатки, что особенно важно для людей, следящих за весом или стремящихся похудеть. Кроме того, овощи этой группы незаменимы в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, рака кишечника», — рассказала специалист «Газете.Ru».

На второе место она поставила брокколи. Там есть растительный белок и клетчатка. А ещё в брокколи можно найти витамины группы В и фолиевую кислоту — самый важный витамин в мире для женщин, особенно беременных.

«Вещество глюкорафан в составе брокколи при температурной обработке преобразуется в антиоксидант сульфорафам, обладающий мощным противораковым эффектом. Хром в составе брокколи помогает регулировать уровень сахара в крови, защищая от диабета 2-го типа», — отметила врач.

На третье место кандидат наук поставил лук. Всё благодаря большому количеству антиоксидантов, которые помогают организму бороться с хроническими воспалениями и подавляют деятельность свободных радикалов, провоцирующих преждевременное старение.

«Лук не только сам содержит ценные витамины и микроэлементы, но и помогает организму лучше усваивать питательные вещества из продуктов, особенно железо и цинк. Лук содержит растворимую клетчатку — фруктаны и инулин. В кишечнике она образует особую слизь, защищающую стенки от механических повреждений и мешающую токсинам и болезнетворным микробам всасываться в кровь», — рассказала Павличенко.

Кроме того, растворимые пищевые волокна помогают пищеварению и замедляют усвоение сахара, помогая избежать резких скачков уровня глюкозы в крови