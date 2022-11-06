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1 час назад

Ученые Университета Бостона назвали жареную картошку безопасной для здоровья

Слово и Дело

Специалисты Медицинской школы Университета Бостона опровергли распространенное заблуждение о том, что поедание жареной картошки наносит организму вред.

Ученые назвали жареную картошку безопасной для здоровья
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Nutritional Science. Врачи вели наблюдение за группой добровольцев с 1971 года. Испытуемые употребляли картошку в любом виде, от жаренной в масле до пюре и картошки-фри, и никаких негативных последствий обнаружено не было.

На то, чтобы реабилитировать картошку, у специалистов ушло 50 лет. Выяснилось, что благодаря ей снижается риск развития сахарного диабета на 24%, а также уменьшается вероятность появления атеросклероза.

Выводы врачи сделали с оговоркой: позитивные изменения наблюдались у здоровых и физически-активных людей. Также они настоятельно не рекомендуют есть картошку с красным мясом.

Еда,
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