Ученые назвали жареную картошку безопасной для здоровья

Специалисты Медицинской школы Университета Бостона опровергли распространенное заблуждение о том, что поедание жареной картошки наносит организму вред.

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Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Nutritional Science. Врачи вели наблюдение за группой добровольцев с 1971 года. Испытуемые употребляли картошку в любом виде, от жаренной в масле до пюре и картошки-фри, и никаких негативных последствий обнаружено не было.

На то, чтобы реабилитировать картошку, у специалистов ушло 50 лет. Выяснилось, что благодаря ей снижается риск развития сахарного диабета на 24%, а также уменьшается вероятность появления атеросклероза.