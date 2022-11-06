Эксперт Роспотребнадзора дала совет по выбору творожного сыра

Творожный сыр должен состоять из нескольких основных ингредиентов: сливок или молока, закваски и соли. Как рассказала эксперт "Роспотребнадзора" Екатерина Головкова, в составе недопустимо присутствие ароматизаторов и усилителей вкуса. Специалист дала советы по выбору качественного продукта. Ее слова приводит издание "Крестьянская жизнь".

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"Консистенция творожного сыра должна быть однородной̆, без комков и твердых включений. Наличие крупинок указывает на содержание в творожном сыре жиров растительного происхождения. На поверхности не должно быть жидкости или плесени. Цвет хорошего творожного сыра – белый или слегка кремовый", - отметила она.

В составе не должно быть и жиров растительного происхождения.

Эксперт посоветовала не приобретать творожный сыр на рынке на развес у продавца, к которому нет доверия. Лучше покупать продукт в закрытой упаковке.

"Если в творожном сыре, купленном в магазине, чувствуется посторонний привкус пластика или пластмассы, то от употребления продукта лучше отказаться".