Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт Роспотребнадзора дала совет по выбору творожного сыра

Стелла Шмель

Творожный сыр должен состоять из нескольких основных ингредиентов: сливок или молока, закваски и соли. Как рассказала эксперт "Роспотребнадзора" Екатерина Головкова, в составе недопустимо присутствие ароматизаторов и усилителей вкуса. Специалист дала советы по выбору качественного продукта. Ее слова приводит издание "Крестьянская жизнь".

Эксперт Роспотребнадзора дала совет по выбору творожного сыра
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Консистенция творожного сыра должна быть однородной̆, без комков и твердых включений. Наличие крупинок указывает на содержание в творожном сыре жиров растительного происхождения. На поверхности не должно быть жидкости или плесени. Цвет хорошего творожного сыра – белый или слегка кремовый", - отметила она.

В составе не должно быть и жиров растительного происхождения.

Самый полезный сыр по мнению диетолога

Эксперт посоветовала не приобретать творожный сыр на рынке на развес у продавца, к которому нет доверия. Лучше покупать продукт в закрытой упаковке.

"Если в творожном сыре, купленном в магазине, чувствуется посторонний привкус пластика или пластмассы, то от употребления продукта лучше отказаться".

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать суши.

Еда,Екатерина Головкова,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители