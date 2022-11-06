Названы самые полезные виды варенья

Специалист Роспотребнадзора Юлия Зотова перечислила самые полезные виды варенья. Топ возглавило лакомство из малины.По словам эксперта, малиновое варенье знакомо россиянам с детства. Его обычно дают при простуде и гриппе. Дело в том, что малина содержит салициловую кислоту, которая обладает жаропонижающим свойством.
На втором месте расположилось смородиновое варенье, которое уверенно можно назвать рекордсменом по содержанию аскорбиновой и фруктовой кислот. Они позволяют укрепить иммунитет и сосуды.
Кроме того, Зотова выделила и варенье из вишни, которое обладает противовоспалительным эффектом. Также в список попали брусничное и облепиховое варенье.