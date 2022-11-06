Как правильно выбирать и есть орехи

Многие россияне давно знают о пользе орехов — в них и витаминов полно, и перекус из них отличный получится. Да только без «но» тут не обойтись — не все орешки одинаково полезны. Пачки жареных фисташек и солёного арахиса здоровье не поправят. О том, какую продукцию лучше выбрать и как правильно её съесть, рассказала врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Некоторые россияне по незнанию увлекаются жареными орехами. Мол, и вкусно, и полезно. Но не всё так просто. При жарке в орехах накапливаются вредные трансжиры, и всё полезное из них улетучивается. Плюс часто жареные орешки ещё и солёные. А соль, как все знают, — белая смерть, она и так во всех блюдах присутствует. Больше не надо.

Хотите получить максимум пользы — покупайте сырые орехи в скорлупе, заявила специалист «Газете.ru». После очистки лучше всего их замочить на 3–12 часов. Это позволит сократить в ядрах количество фитиновой кислоты. Из-за неё полезные для организма железо, цинк, кальций и другие микроэлементы усваиваются хуже.

Подойдёт обычная вода комнатной температуры. Для разных орехов время замачивания может быть разным. Например, миндаль и грецкий орех лучше оставлять в воде на 12 часов. Хранить вымоченные орехи надо в холодильнике, но лучше съесть поскорее — в течение двух суток.

Постоянно замачивать орехи не обязательно. Если у вас нет на это времени — сразу переходите к употреблению. Никакого вреда организму не будет. Главное — не увлекаться этим продуктов. Да, орешки полезны, но пригоршни в день на перекус — более чем достаточно.