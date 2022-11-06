Какие блюда из кулинарии в супермаркете опасны для здоровья

Издание Eat this, not that! спросило мнение экспертов по питанию о том, можно ли покупать готовые блюда в супермаркетах. Они заявили, что некоторые — не стоит.
С готовыми блюдами в супермаркетах есть проблема — зачастую они готовятся из дешёвых и не очень свежих ингредиентов. Магазины делают это, чтобы сократить количество отходов и использовать продукты, которые в противном случае могут испортиться. Поэтому эксперт призвал отказаться от готовых салатов и суши в местном продуктовом магазине.
«Салаты очень быстро размокают и не уже не имеют вкуса свежего блюда», — отметил эксперт. А «суши — это сырая рыба, и свежесть — один из ключевых факторов её качества».
Ещё один диетолог также заявил, что избегает как чумы покупку готовых гуакамоле и картофельного пюре.