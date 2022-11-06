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37 минут назад

Какие блюда из кулинарии в супермаркете потенциально опасны для здоровья

Ferra.ru

Издание Eat this, not that! спросило мнение экспертов по питанию о том, можно ли покупать готовые блюда в супермаркетах. Они заявили, что некоторые — не стоит.

Какие блюда из кулинарии в супермаркете опасны для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С готовыми блюдами в супермаркетах есть проблема — зачастую они готовятся из дешёвых и не очень свежих ингредиентов. Магазины делают это, чтобы сократить количество отходов и использовать продукты, которые в противном случае могут испортиться. Поэтому эксперт призвал отказаться от готовых салатов и суши в местном продуктовом магазине.

«Салаты очень быстро размокают и не уже не имеют вкуса свежего блюда», — отметил эксперт. А «суши — это сырая рыба, и свежесть — один из ключевых факторов её качества».

Ещё один диетолог также заявил, что избегает как чумы покупку готовых гуакамоле и картофельного пюре.

Еда,
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