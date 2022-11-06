Специалисты рассказали, как правильно хранить и употреблять куркуму

Куркума дольше сохранит полезные свойства, если после покупки ее хорошо просушить и убрать в холодильник. Издание Aktuality предложило читателям хранить приправу в холоде для сохранения ее свежести и пользы.
Промытую, хорошо высушенную бумажным полотенцем куркуму следует обернуть сухим бумажным полотенцем и убрать в пластиковый мешок. В таком виде в холодильнике приправа может храниться до двух недель. Если убрать куркуму в морозильник, срок можно увеличить до полугода.
Куркума – приправа родом из Юго-Восточной Азии, обладающая уникальными свойствами, и полезная пищевая добавка. Ее рекомендуют употреблять при заболеваниях пищеварения, онкологии, болях в костях и суставах, слабом иммунитете и даже депрессии.