Почему нельзя мыть куриные яйца с грязной скорлупой

Вопреки распространенному мнению, куриные яйца с грязной скорлупой не нужно мыть перед употреблением. Об этом сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на заявление руководителя компании по пищевой безопасности SAIA Льюиса Рьеры.

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Эксперт подчеркивает, что отсутствие необходимости в мытье скорлупы обусловлено ее структурой. По его словам, под скорлупой находится кутикула, которая препятствует попаданию потенциально опасных микроорганизмов в белок и желток. При мытье скорлупы она может повредиться.

«При загрязнении скорлупы помётом его необходимо убрать непосредственно перед приготовлением яйца, а не за несколько дней, чтобы не допустить за это время размножения микроорганизмов», — подчеркивают специалисты.