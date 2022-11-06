Диетолог назвала оптимальное количество соли в рационе

Оптимальное количество соли в рационе человека назвала главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, доцент Антонина Стародубова. Она сообщила, что в сутки следует употреблять не более пяти граммов этого продукта.

Фото: Мослента Мослента

Избыток соли увеличивает риск развития ряда заболеваний, предупредила врач. «В состав соли входит натрий, избыточное потребление которого приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления и увеличением нагрузки на почки», — объяснила она.