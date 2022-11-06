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51 минуту назад

Диетолог назвала оптимальное количество соли в рационе

Мослента

Оптимальное количество соли в рационе человека назвала главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, доцент Антонина Стародубова. Она сообщила, что в сутки следует употреблять не более пяти граммов этого продукта.

Диетолог назвала оптимальное количество соли в рационе
Фото: МослентаМослента

Избыток соли увеличивает риск развития ряда заболеваний, предупредила врач. «В состав соли входит натрий, избыточное потребление которого приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления и увеличением нагрузки на почки», — объяснила она.

Медик посоветовала обратить внимание на соль с пониженным содержанием натрия. Как правило, на упаковке с ней имеется маркировка с изображением сердца. «Однако даже такой солью нельзя злоупотреблять», — предупредила Стародубова. Кроме того, имеет смысл ввести в свое меню йодированную соль, восполняющую дефицит этого элемента в организме.

Еда,Антонина Стародубова,
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