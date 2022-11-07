Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Названы стимулирующие работу мозга продукты

Lenta.ru

Диетолог-нутрициолог Кристина Плотникова назвала стимулирующие работу мозга продукты в беседе с «Газетой.Ru».

Названы стимулирующие работу мозга продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист посоветовала обратить внимание на брокколи. По ее словам, любая капуста содержит большой запас витаминов и легкоусвояемых растительных белков. Она отметила, что в брокколи также содержатся лютеин и бор, которые улучшают работу мозга, и витамин C, укрепляющий сосуды. Она порекомендовала ежедневно употреблять до 70 граммов этого продукта.

Также стимулировать работу мозга помогают грецкие орехи. Нутрициолог уточнила, все разновидности орехов имеют повышенную питательную ценность и пользу. Однако именно грецкий орех улучшает память, благодаря содержащемуся в нем лецитину. В сутки следует употреблять 3-4 средних по размеру орехов.

Кроме того, полезным для мозга продуктом является лосось, который содержит Омега-3 — ненасыщенные жиры, стабилизирующие коммуникацию между мозговыми клетками.

Плотникова посоветовала также обратить внимание и на чернику, так как ягода значительно улучшает память и повышает обучаемость.

«В ней содержатся флавоноиды — элементы, способствующие притоку крови к мозгу. Второе полезное свойство — упрощение передачи информации между нервными клетками», — отметила она.

Диетолог добавила, что улучшить работу мозга и памяти помогут также сухофрукты, в том числе курага, чернослив и изюм. По ее словам, эти продукты стабилизируют обменные процессы в организме, а также восстанавливают когнитивные функции. При этом специалист предупредила об избыточной калорийности сухофруктов.

«Лучше добавлять по паре штучек в кашу или в дневной перекус», — сказала она.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители