Эксперты рассказали, кому не стоит есть холодец

Эксперты Роспотребнадзора на портале "Здоровое питание.рф" объяснили, в чем польза и вред холодца, а также назвали тех, кому и вовсе стоит оказаться от этого блюда.

По словам специалистов, классический холодец, приготовленный из свинины или говядины, включает в себя множество полезных микроэлементов и витамина А, благодаря чему поддерживается имунная система и здоровье глаз. Помимо этого употребление холодца положительно влияет на решение проблем с опорно-двигательным аппаратом, низким гемоглобином и суставными заболеваниями.

Однако блюдо является очень калорийным, в связи с чем от него лучше отказаться людям, имеющим заболевания ЖКТ, проблемы с лишним весом и печенью. Также стоит воздержаться больным подагрой.