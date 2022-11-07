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37 минут назад

Эксперты рассказали, кому не стоит есть холодец

Мира Маркина

Эксперты Роспотребнадзора на портале "Здоровое питание.рф" объяснили, в чем польза и вред холодца, а также назвали тех, кому и вовсе стоит оказаться от этого блюда.

Эксперты рассказали, кому не стоит есть холодец
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалистов, классический холодец, приготовленный из свинины или говядины, включает в себя множество полезных микроэлементов и витамина А, благодаря чему поддерживается имунная система и здоровье глаз. Помимо этого употребление холодца положительно влияет на решение проблем с опорно-двигательным аппаратом, низким гемоглобином и суставными заболеваниями.

Однако блюдо является очень калорийным, в связи с чем от него лучше отказаться людям, имеющим заболевания ЖКТ, проблемы с лишним весом и печенью. Также стоит воздержаться больным подагрой.

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Еда,Роспотребнадзор,
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