Продукты, из-за которых вы незаметно набираете вес

А ведь вы их употребляете почти каждый день!

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Все мы знаем правила, которые помогают так или иначе держать себя в форме: не есть непосредственно перед сном, разбавлять свою жизнь спортом и избегать слишком калорийных продуктов. Но бывает так, что некоторые наши любимые продукты, которые кажутся безобидными, приносят нам больше всего вреда.

Мы решили собрать топ продуктов, которые стоит употреблять лишь изредка, чтобы цифра на весах вас не разочаровывала.

Мюсли

Популярный завтрак может стать настоящей проблемой, если вы планируете сбросить вес. Конечно, в рекламных роликах симпатичные и подтянутые люди уверяют нас, что порция кукурузных хлопьев или мюслей каждый день — прямой путь к крепкому прессу, однако диетологи не согласны. В классических мюслях (1 порция) может содержаться до 30 граммов сахара!

Йогурт

Даже обезжиренный йогурт не должен становиться ежедневным ритуалом. В любом йогурте, даже в самом простом без различных вкусов, содержится сахар и консерванты. При этом вы можете употреблять йогурты без добавок не чаще трех раз в неделю при условии, что вы тщательно изучили состав и не нашли ничего подозрительного.

Сок в пакете

Кажется, все уже давно знают, что пакетированные соки — зло для фигуры. Но в магазине рука так и тянется к пачке, особенно если стоит выбор между сладкими газированными напитками и простым фруктовым соком. Будьте очень осторожны, предлагая апельсиновый сок в том числе и ребенку, который считается классикой завтрака, ведь содержание сахара в одном стакане такого сока может быть около 60 граммов. Людям, следящим за весом, такие напитки противопоказаны.

Авокадо