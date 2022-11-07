Почему мыть яйца водой опасно для здоровья

Яйца - один из главных продуктов питания. Они обладают таким преимуществом, как биодоступность. Другими словами, питательные вещества, входящие в их состав, лучше всасываются организмом.

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Яйца можно употреблять в варёном виде, также из них можно приготовить яичницу или омлет. Но не все знают, что мыть яйца может быть опасно для здоровья.

Специалисты рекомендуют перед покупкой яиц проверить, чистые и нетронутые они или нет. Также на упаковке должен стоять срок годности. Однако не всегда продукты данным требованиям соответствуют.

Многие после покупки моют яйца, чтобы избавиться от грязи на их скорлупе. Но представители испанской Организации потребителей и пользователей делать так не советуют. Дело в том, что вода может только навредить: из-за неё бактерии могут проникнуть в внутрь яйца.

Яичная скорлупа, по словам Льюиса Рьеры, руководителя компании по пищевой безопасности SAIA, имеет пористую структуру. На этой скорлупе находятся микроорганизмы. Когда вы моете водой яйцо, то бактерии под давлением могут попасть внутрь. Поэтому промывать водой яйца не только бесполезно, но и может быть опасно.

Также не рекомендуется разбивать яйца о край посуды, в которой вы будете их взбивать. Связано это с тем, что в этом случае грязь со скорлупы может легко попасть во внутреннюю часть яйца. По этой же причине при помощи яичной скорлупы отделять желток от белка тоже не стоит.