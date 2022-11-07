Врач рассказала о пользе репы

Репа была одним из главных овощей в славянской кухне, поскольку она занимала место картофеля и употреблялась во множестве блюд. Сейчас репа уже не так популярна. Также утеряны многие секреты ее обработки и приготовления. О пользе этого овоща в эфире «Радио 1» сообщила нутрициолог Ольга Панова.
«Это достаточно низкокалорийный продукт, ее калорийность в два раза меньше, чем у картофеля. Витамина С в репе больше, чем в цитрусовых. Так как репа – корнеплод, она сохраняет свои полезные свойства со времени, когда ее собрали, и практически до весны. Также в репе много кальция. Кроме этого, в репе есть антиоксидант, который помогает повысить систему естественной защиты функций в организме. Он есть еще в брокколи. Но репа в разы меньше стоит, чем брокколи. Кстати, желтая репа, которая сейчас продается, полезна еще и для зрения», — объяснила эксперт.
Репу можно запаривать либо запекать, к примеру, с мясом. Но репа может давать горчинку, в зависимости от вида приготовления. Поэтому ее необходимо разрезать на части, обдать кипятком, а затем готовить. Свежую репу можно натирать в салат, но следует помнить - она провоцирует вздутие живота. Поэтому, если имеются проблемы с желудком, этот овощ может их усугубить.
Нутрициолог добавила, что все овощи сохраняют пользу, если они запечены или приготовлены на пару. Помимо прочего, запеченные овощи раскрывают свой вкус, подытожила Панова.