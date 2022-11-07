Врач рассказала о пользе репы

«Это достаточно низкокалорийный продукт, ее калорийность в два раза меньше, чем у картофеля. Витамина С в репе больше, чем в цитрусовых. Так как репа – корнеплод, она сохраняет свои полезные свойства со времени, когда ее собрали, и практически до весны. Также в репе много кальция. Кроме этого, в репе есть антиоксидант, который помогает повысить систему естественной защиты функций в организме. Он есть еще в брокколи. Но репа в разы меньше стоит, чем брокколи. Кстати, желтая репа, которая сейчас продается, полезна еще и для зрения», — объяснила эксперт.