Как выбрать полезную для организма хурму

В хурме содержится множество питательных веществ. Среди них - различные витамины и минералы, каротин и др. Но важно правильно выбирать подобные фрукты.

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Если вы хотите купить хорошую хурму, то обращайте внимание на несколько факторов. Это степень мягкости, цвет, форма, плодоножка, кожица.

Чересчур мягкую хурму эксперты покупать не советуют. Дело в том, что такой фрукт может испортиться уже через несколько дней, да и его мякоть, скорее всего, будет подгнившей. А это скажется на вкусе хурмы. Самый насыщенный вкус будет у плода, который обладает умеренной твёрдостью.

Самыми спелыми и самыми полезными с точки зрения различных веществ в их составе считаются плоды тёмных оттенков. Такие плоды имеют цвет, близкий к красновато-коричневому.

Если хурма свежая, то плодоножка у неё будет зелёного цвета. Также обратите внимание при выборе хурмы, чтобы на её кожице не было никаких отверстий, которые возникают после укусов насекомых. Ещё на поверхности этого фрукта не должно быть чёрных пятен.

Плоды правильной формы чаще всего являются сладкими и свежими. А вот различные неровности на поверхности хурмы свидетельствуют о том, что в фрукте недостаточно питательных веществ.

А ещё можно очень легко избавиться от вяжущего эффекта после употребления хурмы. Для этого нужно положить фрукт в воду, температура которой - 40 градусов. Спустя несколько часов (при поддержании этой температуры воды) хурма станет слаще.