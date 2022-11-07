Что сделает с вашим здоровьем бокал белого вина каждый вечер

Издание Eat this, not that! рассказало, что будет с организмом, если вы решите пить белое вино каждый вечер.

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1. Вы можете начать хуже спать.

Это распространённое заблуждение, что алкоголь помогает заснуть, но на самом деле он является депрессантом и может нарушить нормальный ритм сна. Лучше пить белое вино как минимум за два часа перед отходом ко сну.

2. Вы можете набрать вес.

Белое вино обеспечивает в среднем около 115 калорий на 142 мл.

3. Это может положительно повлиять на сердце (но не факт).

Исследователи предполагают, что соединения в белом вине, называемые тирозолами, кофейной кислотой и шикимовой кислотой, могут иметь отношение к кардиозащитным эффектам напитка. Однако на данный момент исследований по ним не так много, поэтому лучше всего не пить вино, думая, будто это полезно.