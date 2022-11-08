Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
32 минуты назад

Терапевт Бинцаровская предупредила о риске заражения паразитами от полуфабрикатов

Вечерняя Москва

Употребление полуфабрикатов может привести к повышению уровня холестерина в крови и заражению паразитами. Об этом предупредила врач-терапевт Елизавета Бинцаровская.

Терапевт предупредила о риске заражения паразитами от полуфабрикатов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она сообщила, что для производства таких продуктов зачастую используют некачественное мясо и добавляют субпродукты.

— Также обычно эти продукты жарятся в большом количестве масла. Эти факторы повышают количество насыщенных жиров в рационе, что увеличивает уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказала медик «Газете.ru».

Также употребление этих продуктов увеличивает риск заражения опасными микроорганизмами и паразитами, добавила терапевт. Особенно это касается рыбных полуфабрикатов. По словам Бинцаровской, некоторые бактерии и яйца гельминтов выживают при низких температурах. Чтобы снизить риск, необходимо внимательно смотреть срок годности и проводить тщательную термическую обработку.

Врач подчеркнула, что такой едой нельзя питаться чаще чем раз в неделю. Иначе могут обостриться заболевания ЖКТ и появится изжога.

Кроме того, употребление полуфабрикатов может привести к ожирению. Терапевт порекомендовала приобретать свежие продукты и готовить их самим.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители