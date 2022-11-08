Диетолог посоветовала не отказываться от мясных и молочных продуктов

«Казалось бы, того же кальция гораздо больше в базилике — 370 мг, чем в молоке — 120 мг. Однако, как и многие микроэлементы, он биодоступен и гораздо легче усваивается из продуктов животного происхождения. Чтобы получить суточную норму кальция из шпината или брокколи, нужно будет съесть несколько килограммов», — объяснила диетолог.