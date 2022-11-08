Диетолог назвала два помогающих избавиться от жира на животе напитка

«Питье зеленых смузи поможет вам чаще потреблять низкокалорийные овощи с натуральной клетчаткой, способствующей насыщению. Нет необходимости пить такой смузи каждый день, но в умеренных количествах напиток может помочь вам удовлетворить потребности организма в овощах и реализовать планы по снижению веса», — объяснила Манакер. Она отметила, что к зеленым овощам можно добавлять ягоды и фрукты, чтобы разнообразить вкус и повышать питательность напитка.