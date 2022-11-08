5 продуктов, которые мы всю жизнь хранили неправильно

Мы храним продукты, исходя из собственного удобства. И даже не задумываемся о том, что подчас делаем это абсолютно неправильно. Подробнее о еде, которую давным-давно пора переложить в более подходящее место – в материале "Рамблера".

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Картофель

Второй хлеб не любит свет. На свету клубни картофеля начинают зеленеть и вырабатывать ядовитое вещество соланин. Если это вещество появилось в картофеле, употреблять его уже нельзя. Идеально хранить данный продукт в погребе при температуре не выше 4 градусов, но если погреба нет, положите картошку в бумажный пакет, а затем отправьте в холодильник.

Хлеб

Многие считают, что в холодильнике хлеб портится медленнее, но это заблуждение. На холоде кристаллизация крахмала ускоряется, и хлеб, напротив, черствеет быстрее. Свежий хлеб нужно хранить при комнатной температуре в бумажном или полиэтиленовом пакете.

Огурцы

Во-первых, огурцы нужно держать подальше от бананов. Последние выделяют этилен, из-за которого первые начинают гнить. Во-вторых, огурцы не стоит держать в холодильнике – они не переносят холод.

Сыр

Любимый многими продукт нельзя хранить в полиэтилене, как привыкли многие. В такой упаковке сыр перестает дышать. Отдавайте предпочтение пергаменту, который не позволит продукту засохнуть, но зато пропустит достаточно воздуха.

Крупы