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2 часа назад

Эксперт Михаил Охлопков предостерег от злоупотребления хурмой

Катерина Саломе

Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков напомнил о важности соблюдения меры при употреблении хурмы. По его словам, некоторым этот фрукт вообще противопоказан. Об этом сообщает RuNews24.

Эксперт предостерег от злоупотребления хурмой
Фото: pixabay.compixabay.com

Как подчеркнул специалист, хурма полезна для сердца, зрения и пищеварения. Она богата кальцием, витамином В и помогает выводить из организма «плохой» холестерин.

Врач назвала фрукт для борьбы с ожирением и продления молодости

Но несмотря на всю пользу, в день следует съедать не более двух плодов, подчеркнул глава минздрава. В противном случае, по его словам, это чревато диареей и рвотой.

Людям с нарушениями работы поджелудочной железы и страдающим от диабета хурма противопоказана из-за высокого содержания сахарозы, утверждает эксперт. Также не стоит давать фрукт детям до трех лет, уточнил он.

Ранее мы писали о том, что врач объяснил, почему нельзя покупать овощи и фрукты у бабушек на дорогах.

Еда,Михаил Охлопков,
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